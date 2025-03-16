İmmobile yine varlık gösteremedi!

Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybettiği maçta ilk 11'de başlayan Ciro İmmobile, 90 dakika sahada kaldığı maçta hücumda hiç varlık gösteremedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İmmobile yine varlık gösteremedi!
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16 Mart 2025 09:30
Ligdeki 6 maçlık suskunluğunu Gaziantep FK karşısında kullandığı penaltıyı gole çevirerek sonlandıran Ciro İmmobile, Konyaspor deplasmanında yine tel tel döküldü. Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Ciro İmmobile dün sahanın en kötülerindendi.

MAÇ BOYU İSABETLİ ŞUTU YOK

Maçın tamamında oynayan İtalyan Yıldız kaleye hiç isabetli şut çekemedi. 9 kişi kalmış Konyaspor'a karşı bu performansı sergilemesi büyük eleştirilere sebep oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan deneyimli forvet, 15 gol ve 3 asist kaydetti. 
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