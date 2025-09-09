09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk ile sürpriz görüşme!

Milli arada Kemerburgaz'da yapılan idmanlarda arkadaşlarına fark atan İlkay Gündoğan teknik direktör Okan Buruk'tan Eyüpspor maçında forma istedi.

calendar 09 Eylül 2025 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 11:15
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Galatasaray.org
İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk ile sürpriz görüşme!
Galatasaray'ın UEFA listesinin verileceği son gün kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, takımın en fit ismi çıktı.

Milli arada takımın Kemerburgaz'da yaptığı idmanlarda kondisyonu ve fiziğiyle gücünü ortaya koyan, herkesten önce tesislere gelen İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'u olduğu kadar takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı.

"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIMDAYIM"


Manchester City'den ayrılmaya karar vermesine rağmen hiçbir idmanı aksatmadığını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'tan Eyüpspor maçında forma istedi.

Galatasaraylı taraftarlarla bir an önce buluşmayı istediğini söyleyen İlkay, "Hayalini kurduğum takımdayım ve ilk maçta sahada olmak istiyorum" dedi.

OKAN BURUK'UN KARARI

İlkay'ın fiziksel ve mental açıdan hazır olduğunu gören Buruk da yıldız oyuncuyu ilk on birde oynatma kararı aldı. İlkay; bu süreçte Torreira ve Sara ile birlikte çalıştığı için Eyüpspor maçında orta saha üçlüsü bu isimlerden kurulacak, Lemina kulübeye çekilecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
