İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk ile sürpriz görüşme!

Galatasaray'ın UEFA listesinin verileceği son gün kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, takımın en fit ismi çıktı.
Milli arada takımın Kemerburgaz'da yaptığı idmanlarda kondisyonu ve fiziğiyle gücünü ortaya koyan, herkesten önce tesislere gelen İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'u olduğu kadar takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı.
"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIMDAYIM"
Manchester City'den ayrılmaya karar vermesine rağmen hiçbir idmanı aksatmadığını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'tan Eyüpspor maçında forma istedi.
Galatasaraylı taraftarlarla bir an önce buluşmayı istediğini söyleyen İlkay, "Hayalini kurduğum takımdayım ve ilk maçta sahada olmak istiyorum" dedi.
OKAN BURUK'UN KARARI
İlkay'ın fiziksel ve mental açıdan hazır olduğunu gören Buruk da yıldız oyuncuyu ilk on birde oynatma kararı aldı. İlkay; bu süreçte Torreira ve Sara ile birlikte çalıştığı için Eyüpspor maçında orta saha üçlüsü bu isimlerden kurulacak, Lemina kulübeye çekilecek.
