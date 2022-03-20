İlk yarı yorumları: Gaziantep - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı Gomis ve Papy'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte yorumcuların ilk yarı değerlendirmeleri...

GÜNTEKİN ONAY



Galatasaray öne geçene kadar Gaziantep pozisyon ve şut üstünlüğünü almıştı. 12 şut attı Gaziantep. Muslera'nın da iyi kurtarışları oldu. İkili mücadelelerde de Gaziantep'in üstünlüğü vardı net biçimde. Hareketli, istekli, coşkulu bir Gaziantep var. Galatasaray ağırlıklı olarak savunmadaydı. Kerem'in şık hareketiyle golü de buldu Galatasaray ama önde kalamadı. Galatasaray bocaladı ama Gomis o faulü yapmasa ilk yarıyı önde bitirecekti. Morutan, Barcelona ve Beşiktaş maçlarında oynamadı. Genç de bir oyuncu. Neden bu kadar yorgun? Semih'in 3 kritik müdahalesi var.



TUGAY KERİMOĞLU



İyi başlayan bir Gaziantep vardı ancak golü Galatasaray buldu. Galatasaray orta sahası yorgun. Morutan etkili değil. Bu tür sorunlar olursa kalenizde golü görmeniz sürpriz olmaz. Morutan yerine Feghouli girebilir. Galatasaray topu tutamıyor çünkü sadece Gomis topu tutabilir. Bu da normal.



İLKER YAĞCIOĞLU



Morutan 9 kez topla buluşmuş. Berkan ve Taylan zaten yorgun. Gaziantep topu alıyor hep. 60'tan sonra yorgunluk daha da artacak. Hemen müdahele etmesi lazım Torrent'in. İş Galatasaray adına iyi gitmiyor.



FEYYAZ UÇAR



Şutu yok, pas yok. Biraz daha oyun içinde olması lazım Morutan'ın. Galatasaray, mental ve fizik olarak yorgun. İstatistikler Galaasaray adına tehlikeli.



LEVENT TÜZEMEN



Galatasaray'ı tutuk buldum ama bunu doğal karşılıyorum. Çünkü mantalitesi yüksek bir maç oynadılar Barcelona ile. Bu maçın gündüz oynanması bence adaletli bir davranış biçimi değil. Evinde oynayabilecek Avrupa maçı olmayan takımları da gündüze çekebilirdiniz. Örneğin Fenerbahçe gündüz oynayabilir. Galatasaray da gece oynayabilir. Bunu TFF düşünememiş. Planlamayı yapanlar nasıl yapıyor, merak ediyorum. Galatasaray gerçekten çok tutuktu ve rakip kalede golü buluncuya kadar bir tane isabetli şutu yoktu. Daha çok oyunu domine eden Gaziantep'ti. Galatasaray gol öncesinde iyi bir paslaşma yaptı. Paslaşma sonunda Kerem'in mükemmel çalımı... Burada Arda Kardeşler'i kutlamak gerekir. Avantajı uyguladı. Gomis'in bir güzel bir çirkin hareketi var. Gomis, nasıl bir santrfor olduğunu gösterdi. O kadar kendini unutturmuş ki rakip ceza sahasında Gomis, tek vuruşta gole çevirdi. Galatasaray'ın tek isabetli şutu buydu.



METİN TEKİN



Maç 1-1 ama, goller çok farklı. Tüm Kerem'in yarattığı bir pozisyon ve bir duran top. Gaziantep'in iyi bir başlangıcı vardı ama Galatasaray daha sonra kontrolü aldı. İkinci yarı her şeye açık. Barcelona maçını da göz önüne alırsak, Gaziantep'in yine baskılı başlayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki en büyük sorunu bu olacaktır.



ÖNDER ÖZEN



Gaziantep, baskılı başladı. Oyunu kurdurmadılar. Baskının düşeceği belliydi. Galatasaray iyi başlamamış olsa da, 20-40 arası makul bir deplasman oyunu oynadı. Kerem, gözümüzün önünde büyüyor, futbolunu büyütüyor. Gelişimine şahitlik ediyoruz. Harikulade bir gelişim görüyoruz.





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