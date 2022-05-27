İlhan Parlak: 'Kariyerimin en önemli maçıydı'

Kayserispor'un deneyimli golcüsü İlhan Parlak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



İlhan Parlak bir Kayserili olarak taraftarlarını evlerine mutsuz gönderdikleri için üzgün olduğunu belirterek sarı kırmızılı ekibin bundan böyle kupalar için mücadele edecek bir kulüp olacağına inandığını söyledi.



İşte İlhan Parlak'ın maç sonu açıklamaları:



"Gerçekten çok üzgünüz kupayı alamadığımız için. Öncelikle Kayseri'den gelen insanları huzursuz gönderdiğimiz için üzgünüz. Hepsinden özür diliyoruz. Futbol, bir kazanan ve bir kaybeden oluyor. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda yediğimiz golle kupayı kazanamadık. Benim için anlamı bambaşkaydı. Kariyerimin en önemli maçıydı. Kayserili hemşehrilerimi mutlu edemediğim için çok üzgünüm. İnşallah bizim için bir başlangıç bu. İleride finaller oynayacağız, bu heyecanı yaşayan bir takım olacak Kayserispor"





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