İlhan Palut: 'Bu futbolun devamını istiyorum'

Arabam.com Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, BATE Borisov'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Kırmızı karta rağmen 3-0'lık net skorla kazandıkları maç nedeniyle oyuncularını kutladığını belirten Palut, "Kariyerim açısından ilk Avrupa maçıydı, sezonun ilk resmi maçıydı. Maç önünde bazı zorluklar vardı. Rakibin bizden daha hazır olması gibi. Maçın başlamasıyla kontrolü elimize aldık ve maç sonuna kadar da elimize aldık. Kırmızı kart olduktan sonra ilk anda BATE'te kaldı top sonra yine elimize aldık. Hatrı sayılır bir avantaj aldık, bize düşen rakibe saygı duyup çalışmalarımızı devam ettirmek. Ciddiyetimizi koruyacağız ve biz gruplara kalmak istiyoruz. Bu da 3 rakibi de elemekten geçiyor. Rövanşı da geçerek sonraki maça konsantre olacağız" sözlerini kullandı.



Yeni transferler ve geçen sezonki futbolcularını bir arada kullanmaya başladıklarını belirten Palut, "Yeni ve önceki sezonki oyuncularımızı da oyuna aldık. Başka transferlerimiz de var. Süreç içerisinde bunları değerlendireceğiz. İşleyen bir düzenimiz var ve tamamen yeni oyuncuları değil saygıyı hak eden oyuncularımız var. Oyuncularımızla iyi bir birliktelik sürdürerek başarılara gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"MOMENTUMUN DÜŞME İHTİMALİ VARDI"



Maçla ilgili planlarının kırmızı karta rağmen sekteye uğramadığına değinen İlhan hoca, "Hemen maçın başında gol bulalım istiyorduk. Biz skoru daha erken bulmak istiyorduk, kırmızı kart gördükten sonra momentumumuzun aşağı düşme ihtimalini düşündüm. Bir kişi eksik olarak ileride baskılı oynamak da kolay değil. Devre arası konuştuk, daha kompakt duralım ve topu ayağımızda tutarak rakibin üzerine gidelim dedik. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmayı başardık" diye konuştu.



"SAHADAKİ BU FUTBOLUN SÜREKLİLİĞİNİ İSTİYORUM"



İlhan Palut takımlarının başarısının sırrı, farkı ne? sorusuna ise Palut "Kendimi işime kaptırmış bir şekilde, sadece işime konsantre oluyorum. Ne istediğimi çok iyi biliyorum ve yılmadan usanmadan çalışıyorum. Sahadaki bu futbolu ve bu futbolun sürekliliğini istiyorum. Bazen istediğinizin uzağında kalabiliyorsunuz. Biz kırıldığımız anlarda da hızlı bir şekilde geri döndürmek istiyoruz. Biz bu otomatik oyunumuzu oturtmak istiyoruz, geçen sezon başardık. Bu sezon işimiz daha zor. Takımdaki herkesi bu sisteme adapte etmem gerekiyor, çalışıyoruz" cevabını verdi.



"GELEN FUTBOLCU ÇALIŞMA DİSİPLİNİNİ GÖRÜYOR"



Camia olarak sadece futbola konsantre olmuş şekilde yollarına devam ettiklerini belirten İlhan Palut, "Yönetimimizle birlikte sadece futbola konsantreyiz. Yönetimimiz bizim sahadakinden daha başka sorunlarla uğraşmamamızı sağlıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Oyuncu buraya geldikten sonra buranın bir çalışma disiplini olduğunu görüyor. Hocalarımız, futbolcularımız herkes takıma bir şeyler katmak için çalışıyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.



İLHAN PALUT'UN LİGDEKİ HEDEFİ



Palut son olarak Ahmet Çalık'ın vefatını unutmadıklarını belirterek sezon sonunda lig sıralamasında kendilerini nerede gördüklerine dair soruya, "Ahmet Çalık'ı unutmuyoruz, yolumuzda devam ediyoruz. Biz bu sezon ligde yeniden başarılı olmak istiyoruz. Ben takımımı sezon başlamadan önce lig sıralamasında bir hedef yaratıp baskı üretmek istemiyorum. Biz iyi bir takım izletmek istiyoruz, eğer böyle olursak iyi sıralamalar gelir. Ligin ilk yarısını geçelim, ondan sonra lig sıralamasıyla ilgili hedefimizi söyleriz" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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