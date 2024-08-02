İlhan Palut açıkladı: Shelvey ile ayrılık!

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.



İlhan Palut, takımdaki geleceği merak konusu olan Jonjo Shelvey hakkında, "Çok kariyerli ve yetenekli bir isim. Burada elinden geleni yaptı. Bugün takıma dönmesi gibi bir durum görünmüyor. Biz planlarımızı onsuz bir şekilde yapıyoruz. Bir ortak zemine sanırım ulaşamadık. Başka planlarımız var. Takılı kalmaya da gerek yok. Görevini çok iyi bir şekilde yaptı ve ayrıldı." dedi.



Rizespor, Shelvey'i geçen sezon Nottingham Forest'tan kadrosuna katmıştı. Karadeniz ekibinde 33 maça çıkan Shelvey, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 2.6 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Nottingham Forest ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



