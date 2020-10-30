Igor Kokoskov: "40 dakika savaştık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Maccabi maçı sonrası açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com
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Igor Kokoskov: '40 dakika savaştık'
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30 Ekim 2020 00:03
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Maccabi'yi 75-65 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadele ile kazandıklarını söyleyen koç, "Burası gerçekten kazanması zor bir yer. Seyircili ya da seyircisiz olması fark etmez demiştim. 40 dakika savaştık, karşımızdaki takım tecrübeli bir takımdı." ifadelerini kullandı.



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