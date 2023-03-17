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iddaa'dan Süper Lig maçları için özel olarak hazırlanan "" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray, Beşiktaş - İstanbulspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçları için özel bir oyun var!Üç Büyükler, bu hafta Süper Lig'deki maçlarını kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 3.30 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 3.89 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.