"Icardi için iyi çözüm Galatasaray"

İspanyol basını, Mauro Icardi'nin, menajerler aracılığıyla Real Madrid'e önerildiğini yazdı. Ancak Real Madrid'in bu transfere sıcak bakmayacağı ve Arjantinli golcü için en iyi çözümün Galatasaray olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Icardi için iyi çözüm Galatasaray'
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26 Ağustos 2022 17:05
Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

ICARDI REAL MADRID'E ÖNERİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberde, Arjantinli golcünün, menajerler vasıtasıyla Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun da Real Madrid'de oynamak adına yüzde 50 maaş kesintisine hazır olduğu kaydedildi.

Ancak Real Madrid'in, bu öneriyi geri çevirmesinin beklendiği ifade edildi. Carlo Ancelotti'nin geldiğinden bu yana takımda sağladığı uyumu bozmak istemediği vurgulandı. Ayrıca Florentino Perez ve Ancelotti'nin daha önce Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouameni dışında transfer yapmayacaklarını söyledikleri hatırlatıldı.

"EN İYİ ÇÖZÜM GALATASARAY"

Paris Saint-Germain'in takımdan kesin olarak göndermek istediği Arjantinli futbolcunun, kariyerini yeniden yoluna sokmak istediği ve en iyi çözümün Galatasaray olduğu belirtildi. 

 

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