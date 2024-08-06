Ibrahimovic: 'Mourinho bir makine'

Jose bir makineydi. İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkarırdı. Aklınıza nasıl gireceğini biliyor. Seviyeniz ne olursa olsun size nasıl davranacağını biliyor." ifadelerini kullandı.



Mourinho'nun sert bir mizacı olduğunu söyleyen Zlatan, " Bana Capello'nun daha modern bir versiyonunu hatırlatmıştı. Disiplin, yoğunluk... Yumuşak değildi ama ben de bunu seviyorum, bana geldiğim yeri hatırlattı. Ailem çok katıydı." sözlerini sarf etti.







