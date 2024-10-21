İbrahim Üzülmez: 'Beşiktaş'ın elde ettiği zafer değerli'

Beşiktaş'ın eski efsane kaptanı İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını yorumladı.
İşte İbrahim Üzülmez'in o yazısı;
"Van Bronckhorst, gündeme daha fazla kulağını tıkayamadı ve Semih'le başladı maça. Malesef Türkiye'deki futbol kültürü bazı konularda gereğinden fazla baskılar ortaya çıkarıyor, hatta dayatmalar meydana getiriyor. Halbuki hoca da gayet Semih'in yeteneklerinden, yapabileceklerinden, geleceği noktadan emin ve bunun kendi kontrolünde olmasını sağlamaya çalışıyor."
"Nitekim dün de Semih'li başlangıç daha tehditkar bir Beşiktaş izlememize neden oldu. Zaten güçlü olan ön taraf artık arkadan da iyi destekleniyor Beşiktaş'ta. Çünkü orta saha bütünlüğü oturmuş durumda. Hatta savunmayla orta sahanın yakaladığı uyum Beşiktaş oyununu sonuca daha da yaklaştırıyor. Topyekün baskı, kaliteli ayaklarla skoru daha çabuk getiriyor. Ciro'nun penaltıdan da olsa golü, Rafa'nın sayısı daha dikkatli izlendiğinde bu söylediklerimizi haklı çıkarıyor. Muci'nin asiste karşın özgüvenini biraz daha artırması şart. Pas trafiğinde üstlenmesi gereken rol önemli."
"Konya hafife alınmaz"
"Konyaspor futbolun doğru yönlerini göstermeye çalışıyor ve eminim ki büyük takımlar dahil ligde her takımın canını yakmaya aday bir seviyeye gelmişler. Bu nedenle zamanla Beşiktaş'ın dün elde ettiği galibiyetin değeri çok daha fazla anlaşılacaktır. Bir parantez de Mert Günok'a... Yaptığı kurtarış elbette gündem oldu ama o kurtarıştan çok daha fazlasını oynuyor Mert. Müthiş bir takım yönlendirme kabiliyeti var ve kariyerinin son düzlüğüne girmesine karşın her geçen gün sanki daha da özelleşiyor."
İşte İbrahim Üzülmez'in o yazısı;
"Van Bronckhorst, gündeme daha fazla kulağını tıkayamadı ve Semih'le başladı maça. Malesef Türkiye'deki futbol kültürü bazı konularda gereğinden fazla baskılar ortaya çıkarıyor, hatta dayatmalar meydana getiriyor. Halbuki hoca da gayet Semih'in yeteneklerinden, yapabileceklerinden, geleceği noktadan emin ve bunun kendi kontrolünde olmasını sağlamaya çalışıyor."
"Nitekim dün de Semih'li başlangıç daha tehditkar bir Beşiktaş izlememize neden oldu. Zaten güçlü olan ön taraf artık arkadan da iyi destekleniyor Beşiktaş'ta. Çünkü orta saha bütünlüğü oturmuş durumda. Hatta savunmayla orta sahanın yakaladığı uyum Beşiktaş oyununu sonuca daha da yaklaştırıyor. Topyekün baskı, kaliteli ayaklarla skoru daha çabuk getiriyor. Ciro'nun penaltıdan da olsa golü, Rafa'nın sayısı daha dikkatli izlendiğinde bu söylediklerimizi haklı çıkarıyor. Muci'nin asiste karşın özgüvenini biraz daha artırması şart. Pas trafiğinde üstlenmesi gereken rol önemli."
"Konya hafife alınmaz"
"Konyaspor futbolun doğru yönlerini göstermeye çalışıyor ve eminim ki büyük takımlar dahil ligde her takımın canını yakmaya aday bir seviyeye gelmişler. Bu nedenle zamanla Beşiktaş'ın dün elde ettiği galibiyetin değeri çok daha fazla anlaşılacaktır. Bir parantez de Mert Günok'a... Yaptığı kurtarış elbette gündem oldu ama o kurtarıştan çok daha fazlasını oynuyor Mert. Müthiş bir takım yönlendirme kabiliyeti var ve kariyerinin son düzlüğüne girmesine karşın her geçen gün sanki daha da özelleşiyor."