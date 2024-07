İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Fenerbahçe açıklaması!

Trabzonspor'un eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Türk futbolunda irade eksikliğinin olduğunu ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbolun içinden geliyoruz. Daha önce de talep gelmişti bana. O zamanlar uzak durmak istiyordum ama şu an baktığınızda adil ve adaletli bir yönetime, iradeye ihtiyacı var Türk futbolunun. İrade eksikliği var Türk futbolunda. Baştaki bakanın iradesi çok önemli. Genel kurul üyeleri görevi bize verirse adil ve iradeli bir yönetim ortaya koyarak güzel günlere taşıyacağız Türk futbolunu" diye konuştu.En büyük sorunun hakemler olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Başkanın duruşu, iradesi çok önemli. Ona, buna, Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e yarandığınızda kargaşa çıkıyor. Her hafta birine yaranabilirsiniz çünkü. Halbuki TFF statüsü ne diyor size; kurallar, kaideler belli. Adil ve eşit mesafede durarak herkese kuralları uygulamak. Başkan bu iradeyi ortaya koyarsa aşağıdaki tüm unsurlara bu duruş sirayet eder. Hakemler de bakıyor ki; başkan bir gün ona, bir gün buna yaranmaya çalışıyor. Onlar da ona uyuyor ve bu sorunlar ortaya çıkıyor. Böyle olunca sahada adalet olmuyor, kargaşa çıkıyor. En büyük sorun hakemler. Biz hakemlere çıkıp maçlarını adaletli bir şekilde yönetmelerini söyleyeceğiz. Buna rağmen size tepki gösteren bize gösteriyordur ve onlara da haddini bildirmek bize ait" yorumlarında bulundu.Geçen sene adil bir sezon olmadığı ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Asla. Kendi hakemlerimize, evlatlarımıza güvenmedik ve yardımcı hakem getirdik. Siz hakemlerin arkasında durun, haklarını iyileştirin, bakın ondan sonra sorun oluyor mu. Ama bunun için baştan irade lazım" dedi.Anadolu kulüplerinin adalet istediklerine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Adalet istiyorlar. İki takımın yarıştığı, 100 puan aldığı ligde diğer takımlar ne yapsın? Onların imkanlarını da yükselteceksiniz" ifadelerinde bulundu.Amedspor'un kendisini desteklediğini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Evet, görüştüm. Biz Türkiye'nin takımıyız diyorlar. Bu vatan bizim, spor kardeşliktir diyorlar. Bizimle bu diyaloga girdiğiniz için çok mutluyuz ve bunu da ancak sizinle yaparız diyorlar. Bizim için vazgeçilmez olan vatandır. Vatanını seven, sporda kardeşliği isteyene neden ön yargılı olalım ki? Allah nasip eder de federasyon başkanı seçilirsem ilk maçımı da Diyarbakır'da izleyeceğim" şeklinde konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ise Hacıosmanoğlu, şöyle cevap verdi:"Ben o zaman kurumumu, Trabzonspor'u temsil eden biriydim. Orada Trabzonspor'a ve Trabzon'a laf söyleniyorsa insanlar bizden cevap bekliyor. O zaman Trabzonspor'u temsil ediyordum, şimdi Türk futbolunun kardeşliğini temsil edelim istiyoruz. Onlar orada kaldı. Biz yeni dönemde Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek için kapımızı herkese, bütün başkanlara açtık. Bize her başkan istediği zaman ulaşabilecek."Tüm kulüplere aynı gözle baktığını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez. Ben hep söyledim; Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem, takımına en çok sahip çıkan, gelir sağlayan taraftarı. Daha önce de söyledim bunu. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri benim dostum, arkadaşım. Ama yönetici bazında biz bir kurumu temsil ederken o kurumu temsil edenlerin de sözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Saha içinde başarıyı isteyen, arzulayan herkes bizim adil ve adaletli tarzımızdan faydalanacak. Tüm kulüplere aynı gözle bakıyoruz" açıklamasında bulundu.Başkan seçilirse hakemlerin hakkının verileceğini, herkesin istediği ortamın sağlanacağını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakem kapaması olarak düşünmeyelim onu. FETÖ'nün kumpası vardı o dönem. Bize de sürekli tehditler geliyordu ama çok dikkate almadık. İyi transferler yapmıştık, iyi gidiyorduk. Bir Galatasaray maçında Denayer voleybolcu gibi blok yaptı, Cüneyt Çakır penaltımızı vermedi. Sonra Konya maçı, Antep maçı Özellikle de Trabzon'da yapıyorlar, kaos çıksın diye. Hollanda'dan dava açıyorlar, Türkiye'den de değil. O konuyla ilgili. FETÖ'nün operasyonu. Bizim dönemimizdeyse hakemlerin hakkı verilecek, herkes bu hakemler şimdiye kadar neredeydi diyecek. O dönemlerden bu dönemlere geldik" diye konuştu.Türk futbolunun birliğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Şike gündemdeydi, konuşuluyordu. Bir genel kurulda ben bir konuşma yaptım. Trabzonspor'un Sivasspor'a şike ettiği konuşuluyordu. Ben de o zaman, Trabzonspor'un Sivasspor'a şike teklif etmesi Fenerbahçe'nin gelip Ofspor'a şike teklif etmesi gibi dedim ama sonra üzüldüm bunu dediğim için. Dostluğumuz var, Türk futbolunun birliğe ihtiyacı var. Daha dikkatli konuşacağım, orada ufak bir eksikliğim vardı benim. Önce gel bir kucaklaşalım dedim, sonra herkesi kucaklayacağız. Ben başkan, Mecnun Bey başkanvekili. Biz herkesle dost olacağız, her yerde maça gideceğiz."100'ün üzerinde kulübün kendisine imza verdiğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim doğuştan geri vites dişlilerimiz kırılmış. 100'ün üzerinde kulüp imza verdi bize. Devletin içinde, sivilde dostlarımız var önayak olan. Bu insanları terk edip gitme durumumuz olmaz. Bana ulaşan bir şey yok, ulaşma imkanı da yok. Bu ülkeyi yöneten sayın cumhurbaşkanımıza benim sonsuz saygım ve sevgim var. Bizim liderimiz o" yorumlarında bulundu.A Milli Futbol Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansına da değinen Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Ben Avusturya'yı geçtikten sonra şampiyonluğa inanmıştım. Çok iyi bir jenerasyon var. Eleştirmiyorum, hocamız yanlış anlamasın ama son bölümde forvet aldın oyuna ve pozisyonlar oldu. Demek ki erken alsan daha farklı olabilirdi."Futbolda adaleti sağlamak istediğini, ülke genelinde kardeşliği sporla yaymayı hedeflediğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "En büyük hayalim futbolda adaleti sağlamak. Kardeşliği ülke genelinde sporla yaymak ve bunu da ülkenin her yöresine gidip kulüpleri dinleyerek yapmak. Her takımı güçlendirmek, başarıyı Anadolu'ya da yaymak. Deplasman yasaklarını kaldırmak, gerekirse gidip deplasman tribününde oturacağım" dedi.Yabancı sınırı hakkında da yorumlarda bulunan Hacıosmanoğlu, sözlerini ise şöyle noktaladı:"O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız."