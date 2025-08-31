Hüseyin Eroğlu: 'Puanla ayrılmak istiyoruz'

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-286'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-190'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
0-020'
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
0-06'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
0-05'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
0-05'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-036'
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
0-061'
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
0-020'
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-020'
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-120'
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
1-1DA
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
0-1DA
31 Ağustos
Tondela-Estoril
0-145'
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-018'
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Hüseyin Eroğlu: "Puanla ayrılmak istiyoruz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

31 Ağustos 2025 18:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hüseyin Eroğlu: 'Puanla ayrılmak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Ankara ekibinin genç oyuncusu Samed Onur sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 

"SAHADAN PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe maçının önemine değinerek, "Hazırlıklarımızı her şekilde yaptık, bir hoca değişikliği yaşandı. İyi hazırlandık. Kolay değil, Fenerbahçe ile oynuyoruz. Yeni bir takımız, bugün çalıştıklarımızı uygulayıp iyi bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'de hoca değişikliği yaşandı. Yeni oyuncular geldi. Beklediğimiz bir kadro vardı ama değişiklikler de var. Sistem değişikliği olacaktır. Hazırlıklarımızı yaptık. Çok güçlü oyuncuları var ama biz de sahadan puan ve puanlarla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SAMED ONUR: "ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN ALMAK"

Genç futbolcu Samed Onur ise takım olarak maça özel hazırlandıklarını belirterek, "Özel hazırlandık bu maça. Herkesin motivasyonu yüksek. Önemli olan 3 puanı almak lazım. Puana ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız." dedi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
