23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Hüseyin Eroğlu: "Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu: 'Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz'
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi savunma yaparak geçişlerden skor elde etmek istediklerini ve ilk yarıda fırsatlar yakaladıklarını ifade etti.

Sürekli savunmada kalınca hatalar yapılabildiğini dile getiren Eroğlu, "Belli bölümler böyle oldu. Topa sahip olma yüzdemizi artırmamız gerekiyor, bu kadar savunmada kalınca hata yapabiliyorsun. İlk yarı 1-1 bitti, 60. dakikaya kadar gol pozisyonlarına girdik. Bir tane atamadığımız gol var. Belli bir noktadan sonra rakibinde teknik adam değişikliği sonrası verdiği reaksiyon ve ön alan baskısı ile etkili oldular." diye konuştu.


Eroğlu, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksikliklerinin olduğunu anlatarak "Beklemediğimiz sakatlıklar yaşadık. Oyuncu değişiklikleri sonrası istediğimiz ritmi de yakalayamadık. Bir hafta sonra Fenerbahçe maçı ve sonrasında milli ara var. İnşallah dönüşte daha güçlü olacağız, bu süreçte kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz." değerlendirmelerinde bulundu. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
