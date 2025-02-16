Hüseyin Eroğlu: 'Daha hiçbir şey başarmadık'

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, göreve başladığından itibaren çıktıkları 8 maçta kaybetmediklerini, 2 gol yediklerini ve 20 puan topladıklarını hatırlattı.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, "6 puan değerindeki bir maçtan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz. Maçın başında rakibin eksik kalması oyunu bizim adımıza olumlu etkiledi. Telaş yapmamamız, doğru zamanda atak girişimleri yapmamız önemliydi. Skoru yakaladıktan sonra da oyun bizim lehimize gelişti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fiziksel anlamda birçok oyuncum sahadan çıkmak dahi istemedi. İkinci yarı zaten bizim hakimiyetimizde geçti." değerlendirmesinde bulundu.



Eroğlu, ara transfer döneminde kadroya kattıkları Hanousek, Joca, Popa, Gaucho ve Adem Eren Kabak'ın sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Geldiğimden beri 8. maçı oynuyoruz. Kaybetmedik, 2 gol yedik. Kazandığımız 20 puan var. Fiziksel, mental ve taktiksel anlamda yukarı doğru bir çıkış var. Ama futbolda dün yok, hemen önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlamamız gerekiyor ki işin devamını sağlayalım. Daha hiçbir şey başarmadık." dedi.



