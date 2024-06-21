Hummels'ten flaş bir paylaşım!

Borussia Dortmund'dan ayrılan ve ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Alman savunmacı Mats Hummels, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
İspanya'da tatilini sürdüren Hummels, Kartal pozu verdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.
Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
İşte Hummels'in o paylaşımı;
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyor. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
İspanya'da tatilini sürdüren Hummels, Kartal pozu verdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.
Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
İşte Hummels'in o paylaşımı;
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyor. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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