Hull City'den Fenerbahçe açıklaması!

Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter, turuncu-siyahlı takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.Kendisine duyduğu güven dolayısıyla Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Walter,diye konuştu.Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de transfer konusuna değindi.İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak alınabilecek isimler olduğuna dikkati çeken Kesler,ifadelerini kullandı.Takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür de Hull City'de adaptasyon sürecinin uzun sürmediğini belirtti.Şehrin Karadeniz'e benzediğini söyleyen Abdülkadir Ömür, şunları kaydetti:A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer aldığı hatırlatılan Ömür, sözlerini şöyle tamamladı: