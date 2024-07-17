Hull City'den Fenerbahçe açıklaması!

Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter, turuncu-siyahlı takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Kendisine duyduğu güven dolayısıyla Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Walter, "İlk kez Almanya dışına çıkıyorum. Benim için yeni ve büyük bir deneyim olacak, heyecanla bekliyorum. Yanımda duran kişi (Acun Ilıcalı) başarılı olmak istiyor ben de başarılı olmak istiyorum. Ben başarı bağımlısı biriyim. Kazanmayı severim, kaybetmekten nefret ederim. Fenerbahçe gibi üst düzey bir Türk takımıyla daha önce karşı karşıya gelmedim, Jose Mourinho'ya karşı maça çıkmadım. Bu yüzden son derece heyecanlıyım. İyi bir takım ve iyi bir hocaya karşı oynayacağım. Çok özel hissettiren bir şey, heyecanla bekliyorum." diye konuştu.
Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de transfer konusuna değindi.
İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak alınabilecek isimler olduğuna dikkati çeken Kesler, "İngiltere'de dönemsel bir jenerasyon var, bu jenerasyona yatırım yapan Premier Lig takımları var. Biz bu jenerasyondan çok faydalandık. Bu süreç hep sonralara doğru oluyor. Yüksek yatırımlar yapılan oyuncuların kendi kulüplerinde de bir değerleri var. Bu oyuncuların kiralanması konusunda biz görüşüyoruz. Hocamızın felsefesine uygun oyuncularla görüşüyoruz. Liverpool olsun, Manchester City olsun birçok takımla düzenli olarak ilişki içindeyiz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Birçok Championship takımı kiralık listesi üzerinden hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür de Hull City'de adaptasyon sürecinin uzun sürmediğini belirtti.
Şehrin Karadeniz'e benzediğini söyleyen Abdülkadir Ömür, şunları kaydetti:
"Güneşi görüyoruz ama çok ısıtmıyor. Genel anlamda yağmurlu bir hava var. Geçen sene Ozan Tufan abiyle çok vakit geçiriyorduk, şimdi o Trabzon'a gitti. Başarılar diliyorum kendisine. Bu sezon da beraber olmayı hayal ediyorduk ama Premier Lig'e çıkmak istemedi herhalde bizimle, yeni bir yol çizdi. Championship tempolu ve ağır bir lig. Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunu geçen sene son haftada kaybettik. Play-off'a çıksaydık durum farklı olabilirdi. Her futbolcunun hayalidir Premier Lig'de oynamak. Bunun için buraya geldim."
A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer aldığı hatırlatılan Ömür, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geniş kadroda yer bulmuştum. Ayrıldıktan sonra da arkadaşlarımızın hepsiyle konuşuyorduk. Avusturya maçını kazandıktan sonra takım üzerinde konuşulan 'Biz de artık finale çıkabiliriz.' konusuydu. Biraz acı verici şekilde elendik. Hollanda'dan daha iyi oynamıştık. Bu turnuva Türkiye'nin geri döndüğünü gösteren bir turnuva oldu. İyi bir jenerasyon var. Önümüzde Dünya Kupası var. Umarım bu şampiyona, Dünya Kupası'nın provası olur."
Kendisine duyduğu güven dolayısıyla Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Walter, "İlk kez Almanya dışına çıkıyorum. Benim için yeni ve büyük bir deneyim olacak, heyecanla bekliyorum. Yanımda duran kişi (Acun Ilıcalı) başarılı olmak istiyor ben de başarılı olmak istiyorum. Ben başarı bağımlısı biriyim. Kazanmayı severim, kaybetmekten nefret ederim. Fenerbahçe gibi üst düzey bir Türk takımıyla daha önce karşı karşıya gelmedim, Jose Mourinho'ya karşı maça çıkmadım. Bu yüzden son derece heyecanlıyım. İyi bir takım ve iyi bir hocaya karşı oynayacağım. Çok özel hissettiren bir şey, heyecanla bekliyorum." diye konuştu.
Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de transfer konusuna değindi.
İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak alınabilecek isimler olduğuna dikkati çeken Kesler, "İngiltere'de dönemsel bir jenerasyon var, bu jenerasyona yatırım yapan Premier Lig takımları var. Biz bu jenerasyondan çok faydalandık. Bu süreç hep sonralara doğru oluyor. Yüksek yatırımlar yapılan oyuncuların kendi kulüplerinde de bir değerleri var. Bu oyuncuların kiralanması konusunda biz görüşüyoruz. Hocamızın felsefesine uygun oyuncularla görüşüyoruz. Liverpool olsun, Manchester City olsun birçok takımla düzenli olarak ilişki içindeyiz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Birçok Championship takımı kiralık listesi üzerinden hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür de Hull City'de adaptasyon sürecinin uzun sürmediğini belirtti.
Şehrin Karadeniz'e benzediğini söyleyen Abdülkadir Ömür, şunları kaydetti:
"Güneşi görüyoruz ama çok ısıtmıyor. Genel anlamda yağmurlu bir hava var. Geçen sene Ozan Tufan abiyle çok vakit geçiriyorduk, şimdi o Trabzon'a gitti. Başarılar diliyorum kendisine. Bu sezon da beraber olmayı hayal ediyorduk ama Premier Lig'e çıkmak istemedi herhalde bizimle, yeni bir yol çizdi. Championship tempolu ve ağır bir lig. Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunu geçen sene son haftada kaybettik. Play-off'a çıksaydık durum farklı olabilirdi. Her futbolcunun hayalidir Premier Lig'de oynamak. Bunun için buraya geldim."
A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer aldığı hatırlatılan Ömür, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geniş kadroda yer bulmuştum. Ayrıldıktan sonra da arkadaşlarımızın hepsiyle konuşuyorduk. Avusturya maçını kazandıktan sonra takım üzerinde konuşulan 'Biz de artık finale çıkabiliriz.' konusuydu. Biraz acı verici şekilde elendik. Hollanda'dan daha iyi oynamıştık. Bu turnuva Türkiye'nin geri döndüğünü gösteren bir turnuva oldu. İyi bir jenerasyon var. Önümüzde Dünya Kupası var. Umarım bu şampiyona, Dünya Kupası'nın provası olur."