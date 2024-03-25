Hücumda Fenerbahçe, savunmada Galatasaray zirvede

Süper Lig'de Fenerbahçe gole dönük seçili parametlerde ligin en iyi takımı. G.Saray ise daha çok şut imkanı vermesine rağmen kalesinde daha az gol görüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Hücumda Fenerbahçe, savunmada Galatasaray zirvede
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25 Mart 2024 11:55
Son güncelleme 25 Mart 2024 11:56
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performanslarını masaya yatırıldı.

Kanarya, atak aksiyonları ve gole dönük seçili parametrelerin çoğunda Comparisonator Parametreler Ligi sıralamasında ligin en iyisi. Cim-Bom ise daha fazla toplam şans yaratıyor ve şutla biten ataklarda üstün. İki takım arasındaki farkın çok az bir yüzde olduğunu görüldü.

Atak aksiyonlarında fark %0.57 (maç başına ortalama 346'ya 344) ile başarılı atak aksiyonlarında %3.5 (maç başına ortalama 230'a 222) ve atakların başarı yüzdesinde %2.1 (maç başına ortalama %15'e %12) F.Bahçe ile G.Saray'dan önde bulunuyor.

DEFANSİF AKSİYONDA GALATASARAY ÖNDE

Cim-Bom ve Kanarya arasındaki puan farkının ve ligdeki sıralamanın şifresi ise defansif aksiyonlarda.

Her ne kadar atak aksiyonlarında F.Bahçe önde olsa da Kanarya'nın Galatasaray'dan daha fazla gole dönük hata yaptığı görülüyor. (Maç başına ortalama 0,22'ye 0,1). Kalesinde %26 daha fazla şut görmesine (maç başına ortalama 9.17'ye 6.8) ve oynadığı karşılaşmalarda rakiplerinin daha yüksek xG yaratmasına (maç başına ortalama 0.9'a 0.69) rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'den %24 daha az gol yiyor (maç başına ortalama 0.67'ye 0.83).

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