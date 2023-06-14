Houston Rockets'ın, bu yazın serbest oyuncu dönemi öncesinde Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves'i "çok beğendiği" bildirildi.



Son iki sezondur Lakers ile birlikte olan Reaves'in, bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olarak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde dört yıllık bir anlaşma imzalayabileceği söylenmişti.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Rockets'ın bu yaz Philadelphia 76ers guardı James Harden'ı kadrosuna katamaması durumunda Reaves'i de bir seçenek olarak görebileceğini açıkladı. Harden'ın Houston'a dönmekle 76ers'ta kalmak arasında kararsız kaldığı öne sürülmüştü:



"Bana söylendiğine göre, Harden'ın Houston'a gitmemesi durumunda, Rockets'ın Lakers'ın sınırlı serbest oyuncusu Austin Reaves ile ilgilenmesi bekleniyor."



The Athletic'in Rockets yazarı Kelly Iko da Scotto'yla aynı fikirde olduğunu söyleyerek, Houston'ın Reaves'i "çok beğendiğini" belirtti:



"Reaves çok sevdikleri bir adam."



25 yaşındaki guard, bu sezon maç başına 13.0 sayı, 3.0 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile çıkış yakalayarak takımın ilk beş kadrosuna yerleşmiş ve bireysel anlamda sağlam bir 2022-23 sezonunu geride bırakmıştı.





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