Hosseini'ye izin yok

İranlı Majid Hosseini'ye Erzurumspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor'dan sonra Göztepe de talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Hosseini'ye izin yok
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21 Ocak 2021 14:06
İranlı Majid Hosseini'ye Erzurumspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor'dan sonra Göztepe de talip oldu. Ancak son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan İranlı stoperin ayrılmasına teknik ekip onay vermedi.

Haber61.net'e göre; Abdullah Avcı'nın yönetime 24 yaşındaki savunmacının planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladığı ve bu transferi veto ettiği iddia edildi.

Bu arada Göztepe'nin Trabzonspor'un diğer savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile de ilgilendiği öğrenildi.



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