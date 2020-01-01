Horry, gözyaşlarına hakim olamadı: "Zaten bir çocuğumu kaybettim..."

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, Jacob Blake'in Wisconsin'de polis tarafından vurulması hakkında duygusal bir konuşma yaptı.



Horry, Spectrum SportsNet'teki Access SportsNet Lakers'a konuk olduğunda, eşinin odaya girdiğini ve kendisini 50. doğum günüde ağlarken bulduğunu söyledi.



Horry, eşinin kendisine "Bugün 50 yaşına bastığın için mi ağlıyorsun?" diye sorduğunu söyledi. Ancak Horry'yi gözyaşlarına boğan şey, 50 yaşına basmak değildi. Sebebi, Jacob Blake'in Pazar gecesi polis tarafından vurulduğu videoyu izlemesiydi.



"EN AZINDAN HASTANEYE GİDERSİN..."



Horry, oğlunun o sırada odaya geldiğini açıkladı ve hikayenin geri kalanını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı:



"14 yaşındaki oğluna, evin kapısından çıktığında onun için endişelendiğimi söylemek çok zor. 21 yaşında bir oğlum var. Onun için endişeleniyorum çünkü siyahi adamlar neredeyse nesli tükenmekte olan bir tür. Bu polisler, vücutlarında kamera olmadığı zaman, hakları olduğunu düşündükleri için öldürüyorlar."



"Ben de çocuklarıma her zaman söylüyorum. 'Ne olduğu umurumda değil, çünkü günün sonunda eve gelmeni istiyorum. Yere uzanmak zorunda kalabilirsin ve onlar seni tekmeleyebilir, dövebilirler, en azından hastaneye gidersin ama eve benim yanıma gelirsin.'"



"ZATEN BİR ÇOCUĞUMU KAYBETTİM..."



Horry, 17 yaşında genetik bozukluğa yenik düşen bir kızı vardı.



"Zaten bir çocuğumu kaybettim. Bir tane daha kaybetmeme gerek yok."



Normalde Horry, Los Angeles Lakers'ın dün gece Portland Trail Blazers'a karşı playoff maçı hakkında konuşmak için televizyona çıkmıştı. Lakers, 5. maçı oynamadan, karşılaşma boykot edilmişti.



