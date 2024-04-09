Charlotte Hornets ekibinin, G League'de Yılın Koçu seçilen Lindsey Harding ile görüşme yapacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Hornets'ın boştaki başantrenörlük pozisyonu için Stockton Kings'in koçu Harding ile görüşme izni aldığını söyledi.



Harding, Sacramento Kings'in G League takımını görevdeki ilk yılında 24-10'luk bir dereceye ve genel sıralamada 1 numaraya taşıdıktan sonra, G League'de Yılın Koçu seçilmişti.



Wojnarowski, Charlotte'ın boştaki pozisyonu için ayrıca Denver Nuggets'tan David Adelman'la, Boston Celtics'ten Charles Lee'yle, Sacramento Kings'ten Jordi Fernandez'le ve Phoenix Suns'tan Kevin Young ile görüşme yapmasına izin verildiğini de sözlerine ekledi.



Hornets'ın normal sezonun sona ermesinin ardından istifa edecek olan şu anki koçu Steve Clifford'ın, önümüzdeki takımda sezon danışmanlık görevine geçmesi bekleniyor.





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