Hield: "Sacramento'yu çok seviyorum, bir problem yok"

Sacramento Kings guardı Buddy Hield, ekibinden memnun olduğunu ve aralarında bir sorun olmadığını söyledi.



Hield, geçtiğimiz yıl takımla yeniden sözleşme imzaladıktan sonra bile, Kings'le arasında bazı kötü anlarda başrol oynamıştı. Hield, ligdeki en iyi şutörlerden biri olarak biliniyor ve Sacramento için çok değerli bir parça olarak görülüyor.



Yakın zamanda muhabirlere konuşan Hield, ekibe övgüler yağdırarak ve kendisinin ve ekibinin kötü durumda olduğuna dair iddiaları yalanladı.



Kings'in kendisine olan minnettarlığını gösteren bir tweet'i beğendiği görülen Hield, takımla olan mevcut durumu hakkında konuştu. Buddy, takımdan memnun olduğunu ve onlara sadece sevgi duyduğunu iddia etti:



"Herhangi bir pişmanlığım ve düzeltilmesi gereken bir şey yok. Burada, Kings'de hiç kimseyle sorun yaşamadım. Dışarıda konuşulan diğer şeyler, benim ağzımdan çıkan şeyler değil. Bu takımdaki ve bu organizasyondaki herkesi çok seviyorum. Söylediğim hiçbir şeyden ötürü pişman değilim. Hep %100 dürüst olacağım."



