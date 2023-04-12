Hentbolda 20. hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta 4 maç ile sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda 20. hafta tamamlandı
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12 Nisan 2023 22:13
Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun 20. haftası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20. haftada oynanan son dört karşılaşmanın sonuçları şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-37

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 35-40

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık: 33-29

MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 29-38

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