Hentbolda 20. hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun 20. haftası sona erdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20. haftada oynanan son dört karşılaşmanın sonuçları şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-37
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 35-40
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık: 33-29
MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 29-38
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 20. haftada oynanan son dört karşılaşmanın sonuçları şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-37
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 35-40
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık: 33-29
MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 29-38
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