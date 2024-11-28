Hentbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı!

Hentbol Süper Ligi 12. haftanın açılış maçında cuma günü Nilüfer Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı!
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28 Kasım 2024 13:52
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi cuma günü tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

Cuma:

19.00 Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji (Üçevler)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu (Celal Atik)

11 Aralık Çarşamba:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)

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