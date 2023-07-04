Helton Leite'den, Icardi yorumu

Türkiye kariyerinde ilk golünü Mauro İcardi'den yiyen Antalyaspor'un 1 numarası Helton Leite, Sabah'a özel açıklamalar yaptı.
Benfica'dan Antalya'ya gelen Brezilyalı kaleci, Galatasaray taraftarının geri dönmesini heyecanla beklediği Icardi için şunları söyledi:
"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"
"Benfica'da Darwin Nunez ve Goncalo Ramos gibi büyük potansiyele sahip forvetlerle oynadım. Icardi de kesinlikle aynı kaliteye sahip. Dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. Ceza sahası içinde boşluk bulduğu anda cezayı kesiyor. Topla en doğru zamanda buluşuyor çünkü çok zeki bir golcü." diyerek Arjantinli santrforu öven açıklamalarda bulundu.
"NURİ ŞAHİN ISRARCI OLDU"
Türkiye'ye transferinde Nuri Şahin'in etkisinin oldukça etkili olduğunu söyleyen Leite, "Benfica'da ilk 11 fırsatı bulamıyordum ve o dönemde Nuri Şahin transferimde ısrarcı oldu. Türkiye bana ve eşime uğurlu geldi, ilk çocuğumuzu bekliyoruz. Antalyaspor'la 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor ve tüm konsantrasyonumu takıma verdim. İyi bir sezon geçireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.
Benfica'dan Antalya'ya gelen Brezilyalı kaleci, Galatasaray taraftarının geri dönmesini heyecanla beklediği Icardi için şunları söyledi:
"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"
"Benfica'da Darwin Nunez ve Goncalo Ramos gibi büyük potansiyele sahip forvetlerle oynadım. Icardi de kesinlikle aynı kaliteye sahip. Dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. Ceza sahası içinde boşluk bulduğu anda cezayı kesiyor. Topla en doğru zamanda buluşuyor çünkü çok zeki bir golcü." diyerek Arjantinli santrforu öven açıklamalarda bulundu.
"NURİ ŞAHİN ISRARCI OLDU"
Türkiye'ye transferinde Nuri Şahin'in etkisinin oldukça etkili olduğunu söyleyen Leite, "Benfica'da ilk 11 fırsatı bulamıyordum ve o dönemde Nuri Şahin transferimde ısrarcı oldu. Türkiye bana ve eşime uğurlu geldi, ilk çocuğumuzu bekliyoruz. Antalyaspor'la 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor ve tüm konsantrasyonumu takıma verdim. İyi bir sezon geçireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.