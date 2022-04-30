Hayrettin Kozak: 'Bizimle alay etti!'

Galatasaray'da mahkeme kararıyla iptal edilen seçimin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.



Toplantıda söz alan Divan üyesi Hayrettin Kozak şu sözleri söyledi:



"Galatasaray Kulübü tarihinin en vahim günlerini yaşıyor. Takımın küme düşmeye oynaması değil, vahim durum bizim bu halimiz.



Adam tek başına gelip ne hale soktu bizi ya? Bu nasıl oluyor ya? Bir kişi mahkemeye vererek bizle alay etti!



Bu kadar laubalilik gösteren biri benim başkanım değildir. İstifa et diye yalvardık burada. Olmadı kabul etmedi sonra ibra olmadı şimdi neler yapıyor.



Transfer yapamayacağız diyenler var. Transfer yapmayalım zaten! Para yok. Taş gibi takım var iyi de bir antrenörün var, gelecek sezon kıran kırana oynanır bu açıdan yeni başkanların problemi yok."





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