MUHTEMEL 11'LER

NORMAL SÜREDE BİTMEZSE, UZATMALAR VE PENALTIALR

YENERSE 3. ELEME TURU

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

BEŞİKTAŞ'IN 223. AVRUPA RANDEVUSU

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANLARDA ZORLANIYOR

BEŞİKTAŞ'IN YUNAN RAKİPLERİNE KARŞI KARNESİ

SERGEN YALÇIN İLE İLK AVRUPA MAÇI

SERGEN YALÇIN'IN 16 MAÇLIK KARNESİ

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak.Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak.İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.PaschalakisRodrigoIngasonCrespoVarelaGiannoulisEsitiSchwabEl KaddouriAkpomSwiderskiErsinLensVidaWelintonN'SakalaNecipBoydAtibaMensahN'KoudouLarinSelanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 209 gol gördü.Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı.2014-2015 sezonunda bu ülke takımlarından Asteras ile Avrupa Ligi'nin gruplarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 ve 2-2 berabere kaldı. 2016-2017'de Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Yunan ekiplerine karşı aldı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı ekip ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın yapacağı karşılaşmada, takımının başında ilk Avrupa heyecanını yaşayacak.Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak.Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16. maçını PAOK ile yapacak.Geçen sezon başında Abdullah Avcı ile yola çıkan 18. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Sergen Yalçın ile anlaştı.Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, Beşiktaş'ı 7.'likten alıp 3. sıraya kadar yükseltmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezası alması nedeniyle Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme mücadelesine çıkma hakkı elde etti.Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde çıktığı 15 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 30 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.