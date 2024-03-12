Hava toplarına Victor Nelsson damgası

Galatasaray'da formayı aldıktan sonra bir daha bırakmayan Victor Nelsson savunmada harikalar yaratıyor.
Danimarkalı stoper rakibe hem yerden hem de havadan geçit vermiyor.
Nelsson'un hava toplarındaki hakimiyeti istatistiklere de yansımış durumda.
103 hava topu mücadelesinden başarıyla ayrılan Viking, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.
Nelsson'u; Trabzonspor'dan Paul Onuachu(87) ve Samsunspor'dan Marius Mouandilmadji (82) takip etti.
Danimarkalı stoper rakibe hem yerden hem de havadan geçit vermiyor.
Nelsson'un hava toplarındaki hakimiyeti istatistiklere de yansımış durumda.
103 hava topu mücadelesinden başarıyla ayrılan Viking, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.
Nelsson'u; Trabzonspor'dan Paul Onuachu(87) ve Samsunspor'dan Marius Mouandilmadji (82) takip etti.
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