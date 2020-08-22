Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı için harekete geçti.



kdeniz ekibinin yöneticisi, Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.



Sunar, 31 yaşındaki tecrübeli sol bek için, "İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek" yorumunu yaptı.



