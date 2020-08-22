Hatayspor'dan İsmail Köybaşı bombası

Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı için harekete geçti. Akdeniz ekibinin yöneticisi, Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.

, Fotoğraf; AA
Hatayspor'dan İsmail Köybaşı bombası
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22 Ağustos 2020 11:35
Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı için harekete geçti.

kdeniz ekibinin yöneticisi, Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.

Sunar, 31 yaşındaki tecrübeli sol bek için, "İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek" yorumunu yaptı.

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