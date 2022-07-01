Hatayspor yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig, ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2022 20:13
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, dar alan çalışması, 5'e 2 top kapma ve pas drili yaptı.

Hatayspor, 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ