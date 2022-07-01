Hatayspor yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Günü çift antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, dar alan çalışması, 5'e 2 top kapma ve pas drili yaptı.
Hatayspor, 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Günü çift antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, dar alan çalışması, 5'e 2 top kapma ve pas drili yaptı.
Hatayspor, 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
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