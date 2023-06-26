Hatayspor, Onur Arı'yı kadrosuna kattı

Bu sezon deprem nedeniyle Spor Toto Süper Ligden çekilen Hatayspor, Eskişehirspor'dan, Onur Arı'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Onur Arı'yı kadrosuna kattı
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26 Haziran 2023 16:42
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

PLAKET İLE UĞURLANDI

Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

35 MAÇA ÇIKTI

Eskişehirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Onur Arı bu karşılaşmalarda 13 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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