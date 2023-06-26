Hatayspor, Onur Arı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.



Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.



PLAKET İLE UĞURLANDI



Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



35 MAÇA ÇIKTI



Eskişehirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Onur Arı bu karşılaşmalarda 13 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ