Hatayspor, iki transferi bitiriyor

Deprem felaketinden sonra ligden çekilen ve bu sene tekrar Süper Lig'de mücadele edecen olan Hatayspor, Nikola Maksimovic ve İbrahim Demir'i transfer ediyor.

, Fotoğraf; EPA
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Hatayspor, iki transferi bitiriyor
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27 Haziran 2023 11:39
Transferde teknik direktör Volkan Demirel ve ekibi önderliğinde, ince eleyip sık dokuyan ve oldukça detaylı çalışmalar yapan Hatayspor'da stoperde mutlu sona ulaşıldı. Akdeniz ekibi Nikola Maksimovic transferinde anlaşma sağladı.

Hatayspor, uzun bir süredir görüşme yaptığı Sırp oyuncuyu transferinde mutlu sona ulaştı. Akdeniz ekibi en son Genoa formasını giyen Sırp milli takımımında eski oyuncusu Nikola Maksimovic ile resmen anlaşıldı.

ÖNEMLİ TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Kariyeri başarılar ile dolu 31 yaşındaki oyuncu daha önce Napoli, Torino ve Kızılyıldız gibi önemli takımlarda oynamıştı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Torino'dan 21 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edildiğinde büyük ses getirmiş, hatta tecrübeli teknik adam Sarri yönetimindeki Napoli ile Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta forma giymişti.

İmza töreninin bayram sonrası yapılacağı ve Sırp oyuncunun kampa katılacağı öğrenildi.

İBRAHİM DEMİR'LE DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-beyazlı ekip ayrıca Uşakspor'un genç yıldızı İbrahim Demir ile de anlaştı. 17 yaşındaki genç oyuncu, orta saha ile forvet mevkilerinde görev alıyor ve bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 26 maçta görev aldı ve 2 gol attı.

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