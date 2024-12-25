Hatayspor'da başkan istifa etti

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak aldığını belirtti.Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:Mıstıkoğlu, bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Mıstıkoğlu,ifadelerini kullandı.