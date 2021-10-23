Hatayspor 2 eksikle Karagümrük deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor 2 eksikle Karagümrük deplasmanında
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23 Ekim 2021 16:24
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen bordo-beyazlılar, İstanbul'da galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey karşılaşmada forma giyemeyecek


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