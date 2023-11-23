Hasan Arat'tan YSK Başkanı Ahmet Yener'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan YSK Başkanı Ahmet Yener'e ziyaret
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23 Kasım 2023 17:38
Son güncelleme 23 Kasım 2023 18:21
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.

YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat'a başarı dileğinde bulundu.

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