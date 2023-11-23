Hasan Arat'tan YSK Başkanı Ahmet Yener'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.
YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat'a başarı dileğinde bulundu.
Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.
YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat'a başarı dileğinde bulundu.
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