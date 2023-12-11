Hasan Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız ajansı AFP'ye transfer açıklamalarında bulundu.

Hasan Arat, ''Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız'' dedi.

Sözlerine devam eden Arat, "Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.