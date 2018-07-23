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Harun'dan Beşiktaş'a mesaj: "Anlaşın gelirim"

Fabri'yi satan Beşiktaş'ın kaleci transferi için ilk sıraya yazdığı Bursasporlu Harun, "Kulübümün menfaati önemli. İki taraf anlaşırsa gelirim" dedi

Kaynak: Sabah
Harun'dan Beşiktaş'a mesaj: 'Anlaşın gelirim'
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23 Temmuz 2018 04:48
Beşiktaş'ta elden çıkarılan son futbolcu Fabri, ayrılığı sonrası "Tolga Zengin abimden çok şey öğrendim, Beşiktaş kalesi emin ellerde" dese de yönetim kaleci arayışına girdi.

Kendisi de efsane bir kaleci olan Şenol Güneş'in Bursaspor'da bir sezon beraber çalıştığı Harun Tekin ile ilk görüşmesi olumlu sonuçlandı.

29 yaşındaki milli file bekçisinin, "Kulüpler anlaşırsa, Bursaspor'un menfaatine bir durum oluşursa Beşiktaş'a gelirim" dediği öğrenildi.

Öte yandan yönetim, Meksika kulübü Veracruz'da forma giyen Pedro Gallese'yi de listesine aldı. Dünya Kupası'nda Peru'nun kalesini koruyan 28 yaşındaki Gallese geçen sezon Veracruz formasıyla 15 maçta kalesinde 19 gol gördü

METİN TEKİN DİYOR Kİ

Harun Tekin iki senedir performansıyla, Bursaspor'da öne çıkan bir isim oldu. Ama Fabri'nin verdiği güven ve Beşiktaş taraftarındaki karşılığına bakarsak yerini doldurmak kolay değil. Bana göre Beşiktaş, işini çok iyi gören kalecisini kaybetti. Belli oranda maddi getirisi oldu ama bunu sportif anlamda doğru karara çeviremediğiniz zaman böyle bir gelirin de anlamı olmuyor. Yabancı kurallarına göre yerli kullanmanın avantajı yok. Yerli mi yabancı mı değil, yeterli mi yetersiz mi konusu önemli. Mühim olan kaleci yeterliliğinin olması.



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