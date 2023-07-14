Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham, Austin Reaves'in yakın gelecekte All-Star olacağına inandığını belirtti.



Ham, #thisleague UNCUT podcast'inin bir bölümünde 25 yaşındaki oyuncu için, "Şu anda kayıtlara geçsin, Austin Reaves yakında All-Star olacak." ifadelerini kullandı.



2021 NBA Draftı'nda başlangıçta seçilmemiş olan Reaves, Lakers organizasyonunu etkilemiş ve standart bir NBA sözleşmesine imza atmadan önce takımla iki yönlü bir sözleşme imzalamaya hak kazanmıştı.



2022-23 sezonu boyunca Reaves, maç başına 28,8 dakikada 13 sayı, 3 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları ile becerilerini sergilemiş ve playofflarda vites yükselterek, 16 maçta performansını 16,9 sayı, 4,4 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları ile yükseltmişti.



