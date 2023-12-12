Hakem Derneği'nden çağrı: "Maçlara çıkmayın!"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm hakemlere maçlara çıkmama çağrısı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakem Derneği'nden çağrı: 'Maçlara çıkmayın!'
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12 Aralık 2023 00:07
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte TFFHGD'den yapılan açıklama:



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