Hakan Yakın: 'Bugün maalesef kötü oynadık'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Pendikspor'a 4-2 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktör Hakan Yakın, iyi oynamadıklarını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Yakın, "Maça iyi başladık. Hatta maç başında yüzde yüze yakın şanslar bulduk. Bu şansları kaçırdıktan sonra kontrataktan yediğimiz golle durum 1-0 oldu. Daha sonra skoru 1-1 yaptık fakat ilk yarının son saniyelerinde yediğimiz golle durum 2-1 oldu." dedi.



Skor 2-1'e geldikten sonra oyuna dönmekte zorlandıklarını ifade eden Yakın, "Geri dönmek için şanslar bulduk ancak iyi oyunculara sahip olan rakip takım uzun topta üçüncü golü buldu. Kalite olarak skor 3-1'e geldikten sonra dönebilecek mantalitede değildi oyuncularımız. İyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bugün maalesef kötü oynadık. Ancak önümüzde uzun bir süre var." değerlendirmesinde bulundu.



