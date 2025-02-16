Hakan Şapçı: "Önemli haftalar şimdi başlıyor"

Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Şapçı: 'Önemli haftalar şimdi başlıyor'
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16 Şubat 2025 00:06

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, seri galibiyetler alarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor'un genç çocuklarla sahaya çıktığını söyledi.

Mücadeleden dolayı rakibini kutlayan Şapçı, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Bizim için önemli haftalar başlıyor. İki maç arka arkaya kaybetmemiz, biraz demoralize etmişti takımı. Bundan sonra Bolu maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz, iyi müsabakalar oynadık, bazen talihsiz mağlubiyetler aldık. Bundan sonraki haftalarda seri galibiyetler alarak çıkışa geçmek istiyoruz." diye konuştu.


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