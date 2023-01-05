Hakan Keleş: 'Sıkıntı yaşıyoruz'

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Hakan Keleş yaptığı açıklamada, "İlk 70 dakikaya kadar iyi bir oyun sergiledik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Duran toptan 2 gol yedik. Çok çalışmamıza rağmen sıkıntı yaşıyoruz bu konuda." dedi.



Keleş ayrıca, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk, elimizden geleni yaptık ama 70 dakikadan sonra oyun koptu. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Maçı unutacağız. Bizim önümüzde Ümraniyespor maçı var. Ona hazırlanacağız. Galip gelirsek, avantajımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.





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