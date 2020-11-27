Hakan Çalhanoğlu için MANU iddiası güçleniyor!

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Maaş konusunda anlaşma sağlanamaması sonrası A Milli oyuncu için Manchester United iddiası güçlendi.



26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.



UNITED ÇOK YAKIN



Bild gazetesinin haberine göre; Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.



United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yaptı. Bild gazetecisi Christan Falk'ın haberine göre; milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimali yüzde 90...



Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



