Gustavo Henrique iznini Kapadokya'da geçirdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kapadokya bölgesini gezdi.

Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Jesus'un verdiği 3 günlük izini fırsata çeviren Brezilyalı futolcu eşi ve çocuklarıyla Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistlik merkezlerini ziyaret etti. Fenerbahçeli Gustavo Henrique daha önce bölgeye gelen takım arkadaşı Luan Peres' in tavsiyesiyle eşi ve 2 çocuğuyla Kapadokya'da 3 gece konakladı. Fenerbahçeli futbolcu burada 30'uncu yaşını da ailesiyle birlikte kutladı.