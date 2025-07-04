Güreşçi Burak Bozkurt, Kırkpınar öncesi hayatını kaybetti

Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, Balıkesir'de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

calendar 04 Temmuz 2025 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Güreşçi Burak Bozkurt, Kırkpınar öncesi hayatını kaybetti
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Sındırgı Belediyespor güreşçisi 25 yaşındaki Burak Bozkurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burak Bozkurt'un cenazesi, cuma namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.


Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca yayımlanan taziye mesajında ise "Büyük Orta Boyu pehlivanlarımızdan Balıkesirli Burak Bozkurt'un vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Pehlivanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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