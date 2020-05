Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: 'Türk sporunun her zaman lokomotifi olduk'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu belirterek, "Bizim için olimpiyatlara katılmak yeterli değil." dedi.Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin güreşi de olumsuz etkilediğini söyledi.Güreşin temaslı bir spor olduğuna işaret eden Aydın, "Kovid-19 süreci tüm dünyadaki spor organizasyonlarını bitirdi. Birçok branşta aynı sıkıntılar yaşandı. Ama güreş temaslı bir spor. Dolayısıyla sporcularımız bu süreçte idman yapmakta oldukça zorlanıyor. Tüm sporcularımız evlerinde çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.Başkan Aydın, milli takım antrenörlerinin bu süreçte sporcular için antrenman programı hazırladığını belirterek, şöyle devam etti:"Biz zaten bu süreç başladığında Macaristan'da olimpiyat elemeleri için kamptaydık. Sporcularımız ülkeye döner dönmez 14 gün karantina süreci geçirdi. Bu süreç de dahil olmak üzere teknik heyetimizin hazırladığı programlara uygun şekilde bireysel olarak idman yapıyorlar. Evlerinde çalışmaları için gerekli ekipmanlar da sağlandı. Bizler de sürekli olarak güreşçilerimizle telefonda görüntülü olarak görüşüp son durumları hakkında bilgi alıyoruz."Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceklerini anlatan Aydın, "Yapabileceğimiz tek şey Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulunun görüşleri ile Gençlik ve Spor Bakanı'mızın talimatlarını takip etmek. Onlar bize artık antrenmanlara başlayabilirsiniz dediği an biz de normal antrenmanlara başlayacağız. Gerekli planlarımız hazır. Ama burada en önemli konu süreci yöneten yetkililerin verecekleri kararları beklemek. Çünkü sağlık her şeyin başı." ifadelerini kullandı.Musa Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesine ilişkin, "Böyle bir ortamda olimpiyatların yapılmasını beklemek yanlış olurdu. Dolayısıyla bence en doğru karar verildi. Bizim için de iyi olduğunu düşünüyorum. Zira en büyük altın madalya umutlarımız Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in sakatlıkları vardı. Şimdi bu sporcularımızın tedavileri sürüyor. Önümüzdeki sene çok daha hazır olacaklarına inanıyorum. Ama tabii ki öncelikle bu sürecin bitmesi ve güreşçilerimizin ikili idmanlara başlaması şart. Genel olarak baktığımda ertelenmesini olumlu buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, Tokyo Olimpiyatları'na güreşte şu ana kadar 4 kota aldığının hatırlatılması üzerine Aydın, şunları kaydetti:"Aslında Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki müsabakalar adil bir şekilde yapılsa çok daha fazla kota alabilirdik. Ama maalesef öyle olmadı. Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri bile ortamdan rahatsız oldu. Ama ne olursa olsun artık önümüze bakmalıyız. Biz güreş olarak Türkiye'nin lokomotif branşıyız. Ayrıca güreş ata sporumuz. Bizlerden beklentiler hep fazladır. Çünkü bu güne kadar en fazla madalya kazandıran branş biziz. O yüzden hedefimiz 12 kota alarak Tokyo'ya gitmek."Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'ini milli güreşçilerin elde ettiğinin altını çizerek, "Biraz önce de belirttiğim gibi biz Türk sporunun her zaman lokomotifi olduk. O yüzden bizim için olimpiyatlara katılmak yeterli değil. Bazı branşlar için belki yeterli olabilir ama bizim için yeterli değil. Türk sporunun geçmişine baktığımızda en fazla madalya aldığımız branş güreş." şeklinde görüş belirtti."Olimpiyatlarda alınan 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 olimpiyat altın madalyanın 29'unu güreşte almışız." diyen Aydın, "Onun için milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlere büyük destek veriyor. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız. Tokyo Olimpiyatları'nda inşallah ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağız." ifadelerini kullandı.Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in tedavi süreçleri hakkında da bilgi veren Aydın, "Taha Akgül omzundan önemli bir ameliyat geçirdi. Zorlu bir süreçti. Başarılı bir ameliyatın ardından tedavi süreci devam ediyor. Bir yandan da bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Rıza ise daha iyi. Hem Taha hem de Rıza olimpiyatlara kadar hazır hale gelecekler diye inanıyorum." diye konuştu.Başkan Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılki durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Aydın, şunları söyledi:"Dolayısıyla çok önem veriyoruz. En büyük arzumuz, bu tarihi geleneğimizi bu sene de sürdürebilmek. Yıl sonuna kadar Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmayı planlıyoruz. Ancak pandeminin normale dönmesi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun onay vermesi önemli. Paydaşlarımız Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Yağlı Güreşi Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz'la istişare yaparak, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurları olursa Kırkpınarı yapabiliriz."İzolasyon sürecinde nasıl vakit geçirdiğini anlatan Aydın, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını ifade etti.Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu süreçte sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri tüm güreşçileri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla ziyaret edip ihtiyaçlarının giderilmesini sağladıklarını belirten Aydın, "Bu bağlamla 600 güreşçiye ulaştık. Aslında ne kadar yalnız kaldıklarını da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Onların hem ihtiyaçlarını gideriyoruz hem de milli takım eşofmanları hediye ediyoruz. Ayrıca milli takım kondisyonerlerimize hazırlattığımız fiziksel hareketlerin yer aldığı videoyu WhatsApp aracılığıyla paylaşarak onlara spor yapma olanağı sunuyoruz. Evet pandemi süreci sıkıntılı ama bizlere vefayı hatırlattı. Geçmişimize sahip çıkmayı hatırlattı. Bizler bu süreç geçse bile büyüklerimizi bundan sonra da hatırlamaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.