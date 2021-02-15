Gürcistan Milli Takımı'nda Willy Sagnol dönemi

Gürcistan Milli Takımı, teknik direktörlük görevine Fransız Willy Sagnol'ü getirdi.

Haber; AA
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Gürcistan Milli Takımı'nda Willy Sagnol dönemi
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15 Şubat 2021 22:44
Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Willy Sagnol getirildi.

Gürcistan Futbol Federasyonu, 43 yaşındaki çalıştırıcı Sagnol ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinin Bordeaux ve Almanya'nın Bayern Münih ekibini çalıştıran Sagnol, Fransa 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında da görev yapmıştı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan Gürcistan, İspanya, İsveç, Yunanistan ve Kosova ile mücadele edecek.



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