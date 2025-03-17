Gürcan Bilgiç: "Köprünün altından daha çok sular akar"

Fotomaç spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Gürcan Bilgiç: 'Köprünün altından daha çok sular akar'
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17 Mart 2025 10:00

Fotomaç spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı; 

"PUAN KAYBEDECEĞİ MAÇ BU OLMAMALIYDI" 

"Böyle maçları çözsün, bu defans dirençlerini kırsın diye alınan oyuncuların, birer birer erittiği fırsatlardı bunlar. Sezon sonuna 11 finali vardı Fenerbahçe'nin ama puan kaybedeceği maç bu olmamalıydı. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde, doğru bir hakem yönetiminde, mazeretlerine rağmen çözmeyi başarmalarıydı." 

"KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR" 

"Sahanın Fenerbahçe adına yıldızı Oğuz Aydın oldu. Tribünlerin heyecanı Talisca veya sezonun ustası Tadic değil. Enseyi karartmamak lazım. Samsun takımından ve başkanın benzer iddiayı direnci, evlerindeki Galatasaray maçında gösterecekler mi, beklemek lazım. 10 maç var daha, köprünün altından çok sular akar." 

 
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