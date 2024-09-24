Günay Güvenç, PAOK maçına hazır

Young Boys rövanşında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Fernando Muslera, Avrupa Ligi grubunda PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg karşısında yok.
Muslera'nın yokluğunda Avrupa'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak ve Batuhan Şen yedek kaleci olarak kulübede oturacak.
Antrenmanlarda istekli çalışan Günay PAOK maçında göreve hazır.
Muslera'nın yokluğunda Avrupa'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak ve Batuhan Şen yedek kaleci olarak kulübede oturacak.
Antrenmanlarda istekli çalışan Günay PAOK maçında göreve hazır.