Günay Güvenç, PAOK maçına hazır

Muslera'nın cezası nedeniyle Avrupa Ligi'nde kaleyi koruyacak olan Günay Güvenç, antrenmalarda sıkı çalışıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç, PAOK maçına hazır
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24 Eylül 2024 12:14
Young Boys rövanşında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Fernando Muslera, Avrupa Ligi grubunda PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg karşısında yok.

Muslera'nın yokluğunda Avrupa'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak ve Batuhan Şen yedek kaleci olarak kulübede oturacak.

Antrenmanlarda istekli çalışan Günay PAOK maçında göreve hazır.

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